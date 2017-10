SYDNEY CONCERT, WAGING-WAGI: Vice Ganda, rest mode muna sa HK for Halloween

BONGGA ANG PAANDAR ni Vice Ganda sa kanyang Sydney, Australia concert last night, Sunday (October 29).

Dumating ang grupo ng unkaboggable box-office superstar sa Sydney last Thursday kasama ang kanyang Team Vice at syempre, ang VIP guests ng komedyante na ang kanyang mahal na ina at kapatid na isinama niya sa show.

Ang ina ni Vice ay sa US of A naka-based pero dahil debut recently ng kanyang apo (pamangkin ni VG) ay umuwi sa bansa si Mother Dear.

Sold-out concert ang Ang “Pusuan Mo Si Vice Ganda sa Sydney” na ginanap sa Darling Harbour Theatre, ICC Sydney.

Alas-singko ng hapon nagsimula ang show na natapos ng 8:00PM. Special guests ni Vice sa kanyang show last night sina Rayver Cruz, at mga komedyanteng sina Lassy Marquez at MC Calaquian.

The last time na nag-show si Vice was almost 12 years ago. Kilala na rin siya nun pero wala pa siyang sariling TV show.

Sa pagdating nina Vice sa Sydney, as expected ay lamyerda muna sila sa mga kilalang tourist spots sa Sydney.

Happy si Vice sa paglalakwatsa kapag kasama niya ang kanyang mother dear. Ayon sa kuwento ng personal assistant ni VG na si Jan Bariuad sa amin, dinalaw nila ang Sydney Opera House, nagpakuha ng pictures sa pamosong Sydney Bridge at kung saan-saan pa.

“Noong August pa lang ay sold-out na ang mga concert tickets,” kuwento ni Jan sa amin.

Today, October 30, Monday is a free day for shopping ni Vice with his nanay and ate. Bukas, bisperas ng Undas ay aalis na sila ng Sydney for their trip to Hongkong kung saan sa November 3 na ang balik nila ng Manila na diretso kaagad si Vice para sa noontime show niya sa Kapamilya Network na “It’s Showtime”.

Reyted K

By RK Villacorta