SUWERTE SA FUTURE HUSBAND: Ai Ai Delas Alas, excited nang magpakasal kay Gerald Sibayan

BONGGA ang kasalan na magaganap sa December 12 between comedienne Ai Ai delas Alas at ang kanyang boyfie na si Gerald Sibayan.

Bongga dahil dalawang gown ang isusuot ng komedyante na disenyo ni Frederick Peralta at ang international designer na si Mai Cinco.

Hindi pa nakikita ng komedyante ang gown na isusuot. Hinayaan niya ang dalawang pamosong designers na ang mahalaga ay maganda siya sa isusuot na mga gown.

Sa totoo lang, naka-blocked na ang schedules ng mga showbiz celebrities na dadalo sa kasalan nina Ai Ai at Gerald.

Maaga pa lang ay naabisuhan na ang mga artista na kasama sa listahan.

Si Marian Rivera ang veil sponsor while si Megastar Sharon Cuneta naman ang Matron of Honor at ang dalagang anak ni Ai Ai na si Sophie naman ang kanyang magiging Maid of Honor.

”Best men sina Sancho at si Alden Richards, pati ang best friend ni Gerald na si Kenneth,” pagbabalita niya,

Pagkukuwento nga ng Box-Office Comedienne na si Marian ang personal na sasagot sa gastusin sa wedding gown na isusuot niya na disenyo ni Frederick Peralta as wedding gift ni Yan sa kanyang Ate Ai.

Excited si Ai Ai sa pag-iisang dibdib nila ni Gerald. “Excited ako dahil first time ko na ikakasal sa simbahan, at saka parang, kumbaga sa faith ko, wala na akong pagkakamali dahil ikakasal na ako.

“Wala na rin akong bashers. Tanggap na nila. Siguro na-prove nila na hindi lang etchos-etchos ang relasyon namin ni Gerald,” pagbabalita ni Ai Ai.



Limitado lang ang mga inimbitahan ng mga ikakasal.

Paliwanag ng future bride: ” Siyempre, baka ang dami-daming tao doon, wala namang security-security, wala pa naman akong kinukuha. Pero sabi nila kumuha daw ako kasi ang dami-daming artistang kasama,” sabi ng komedyante.

Bawal ang mga gatecrashers na gustong umagaw ng eksena sa future bride sa kasalang magaganap.

“Sa mga artista, Matron of Honor si Mega. Si Bayani Agbayani, Ogie Alcasid at si Ate Regine (Velasquez) andon din.

“Si Rufa Mae (Quinto), saka si Jose (Manalo). Si Pops Fernandez saka si Papa P (Piolo Pascual). Yes, abay ko si Papa P.” Kasama din sina Randy Santiago at asawa niya. Gerald Napoles at Valeen (Montenegro). Si Eugene Domingo, si Barbie (Forteza). Sila ang mga Brides Maids at Grooms Men.”

Ang mag-asawang Vic Sotto at Pauleen Luna sa candle at sina Dingdong Dantes at Marian Rivera naman sa veil.

Mga ninong at ninang naman sina Boy Abunda, Cory Vidanes, Willie Revillame, Chavit Singson, Antonio Tuviera, Cong. Vilma Santos, Lily Monteverde, at Lolit Solis ang nabangit ng komedyante.

Sa Europe naman nakatakda mag-honeymoon si Ai Ai at Gerald after ng kanilang kasal.

Ngayon pa lang, we wish Ai Ai and Gerald ng Best Wishes at Congratulations. May karapatan naman talaga sina Ai Ai at Gerald para maging happy.

Today, Wednesday showing ang pelikulang “Bes and the Beshies” ng komedyante together with Carmi Martin, Beauty Gonzales at Zsa Zsa Padilla na huling pelikula ni Ai Ai bago siya humarap sa altar para maging future Mrs. Gerald Sibayan.

Reyted K

By RK Villacorta