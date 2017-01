Sunshine Dizon, para sa mga anak ang pag-urong ng kaso laban sa asawa

Hindi madali ang naging desisyon para i-urong ng aktres na si Sunshine Dizon ang kaso laban sa kanyang estranged husband na si Timothy Tan, na lumabag umano sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act at concubinage.

Naging madamdamin ang Kapuso star nang humarap ito sa media matapos niyang isumite ang Affidavit of Desistance sa Quezon City Prosecutor’s Office.

Ang dahilan umano ng pag-urong nito ng kaso laban sa asawa ay upang maprotektahan ang relasyon ng kanyang mga anak na sina Doreen at Anton sa kanilang ama.

Pahayag ni Sunshine, “Masakit iyon para sa akin bilang ina na hindi ko na kayang ibalik ‘yung dati at buuin ‘yung pamilya namin. Ang pinakapuwede ko na lang ibigay ay ‘yung gawan ko ng paraan na hindi masira ‘yung relasyon ng mga anak ko sa tatay nila. So, that’s why we filed the desistance.”

Nagkausap na ba sila ng dati niyang asawa after niyang inurong ang demanda?

“So far hindi pa. Ang importanate kasi ngayon, ang mga anak ko, sila ang buhay ko,” sabi ni Shine.

Sa ngayon, ang plano naman ng aktres ay ang pagpapa-annul ng kanilang kasal, dahil nais na niya umanong mapawalang-bisa ito sa lalong madaling panahon. ‘Yun nah!

Sa True Lang

by Throy Catan