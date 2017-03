Sunshine Cruz, 4 na taon nang hinihintay ma-annul ang kasal kay Cesar Montano

Hanggang ngayon ay hindi pa rin naga-grant ng korte ang isinampang annulment case ni Sunshine Cruz para mapawalang-bisa ang kanyang kasal sa estranged husband na si Cesar Montano.

“Aba’y magpo-four years nang naka-file ang annulment (case). I don’t understand, (kung) bakit until now, wala pang desisyon,” bulalas ng aktres sa amin.

Naiinip na ba siya?

“Lahat naman tayo (naiinip), pero patience lang. It’s been almost four years. And I think, we both deserve freedom,” sagot niya.

Patuloy pa ni Sunshine, “May sarili na siyang buhay. Ako naman, I’m starting a new life now. So, I just hope that sooner or later, ma-grant na. Kasi wala na, eh, ‘di ba?”

Aminado ang aktres na hindi naman apektado ang relasyon nila ni Macky Mathay kahit pa masasabing hindi siya legally free. Wala rin daw siyang pakialam kahit ano pang isipin ng ibang tao.

“Siyempre, hindi naman natin naiiwasan na may mga tao na conservative or judgmental. But whatever it is, I really don’t care about them. What’s important is wala naman tayong tinapakang tao at sinira.

“Ang importante, masaya kami. So, bahala na sila if palagay nila masama ‘yung ginawa ko, eh, ‘di sige. Pero sana lang, matapos na ‘yung kaso. Kasi nakapapagod din, sa totoo lang. Nakapapagod ang kasuhan,” paliwanag pa ng aktres na nag-resurrect na ang karakter sa teleseryeng “Wildflower” sa ABS-CBN na pinagbibidahan ni Maja Salvador.