Sunshine, ayaw sumawsaw sa isyu ng mag-amang Diego at Cesar

Hangga’t maaari, ayaw sumawsaw ni Sunshine Cruz sa isyu ni Diego Loyzaga sa amang si Cesar Montano.

Nakausap ng entertainment press si Sunshine sa presscon ng bagong teleserye ng Kapamilya Network na “Wild Flower” kahapon, February 8. Hiningan siya ng reaksiyon sa naging pasabog ni Diego sa kanyang Instagram post laban sa amang si Cesar na ex-husband ng aktres.

Sabi ni Sunshine, “Ayaw po nating hangga’t maaari na makisawsaw riyan. Kasi wala po tayong kinalaman. But I really love Diego. And my kids are very proud and they love Diego.”

Gayunpaman, hindi raw masisisi ni Sunshine si Diego sa hindi inaasahang paglabas nito ng sama ng loob sa ama.

Aniya, “Wala kayong narinig na kahit ano sa bata, I guess, lahat ng tao ay may hangganan.”

Sa huli, ang tanging masisiguro raw ni Sunshine ay “mabait na bata” si Diego, gaya ng pagkakakilala niya rito. Katunayan daw, malapit din ang binata sa tatlong anak nila ni Cesar.

Sabi pa ni Sunshine, “Ever since naman kasi, I’m really very close to Diego and Teresa. Pupunta sa bahay ‘yan, nakikipaglaro ng PS4 sa mga kapatid niya sa akin. And dumaan ‘yan nu’ng New Year sa akin, kasi si Teresa was in Australia.”

Ayon pa kay Sunshine, sa ngayon ay nandito na sa Pilipinas si Teresa, at nagkausap na rin daw sila.