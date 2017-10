SUMAKIT ANG BUTO-BUTO: Vice Ganda, bugbog sa fight scenes nila ni Pia Wurtzbach!

ANNIVERSARY WEEK ngayon ng noontime show na “It’s Showtime” ng Kapamilya Network.

Kaya this week, isa-isa sa mga host ng show ay magpapasiklab sa kani-kanilang mga production numbers para sa “Magpasikat” segment.

Kagabi, Monday evening ay super rehearsal si Vice Ganda kasama sina Jugs at Teddy na ka-team ng “Unkaboggable” box-office superstar para sa kanilang gagawing paandar ngayong tanghali para sa show.

Akala ko nga yesterday, after ng It’s Showtime ay diretso si Vice sa shooting ng kanilang MMFF 2017 entry na The Revenger Squad na malapit na matapos.

May ilang araw pang natitira para mabuo nina Vice, Daniel Padilla at Pia Wurtzbach ang pelikula na nasa direksyon ni Bb. Joyce Bernal na produced ng Star Cinema para sa darating na Kapaskuhan.

Yong last location nila last week ay shooting sa may Norzagaray, Bulacan sa mga bundok na may minahan. Mabato yong area ayon sa kuwento sa amin.

From a reliable source, super-duper ang fight scenes nina Vice at Pia reason kung bakit nagpa-consult sa isang chiropractor si Vice last weekend para i-check ang mga joints niya na nabugbug dahil sa nangyaring fight scenes nila ng beauty queen.

Reyted K

By RK Villacorta