SUE RAMIREZ, NAG-BAD FINGER DAHIL NAUNAHAN SA PARKING SLOT?

NAGULAT AKO sa lumabas sa social media about Sue Ramirez.

Hindi maganda ito sa imahe para sa baguhan na ngayon pa lang umuusbong ang showbiz career. Bad girl. Bad, bad girl na walang paggalang sa kapwa tao.

Ayon sa reklamo ng isang netizen named Jeanette Terrenal Alba ay may hindi magandang karanasan si Jeanette kay Sue na at first, I thought na sweet ito.

Ayon kay Jeanette, ikinuwento niya ang masamang karanasan kay Sue kung saan nag bad-finger ang dalaga sa kanya dahil sa isang parking lot.

Kuwento ni Jeanette sa kanyang social media account: “I just want you to know na ako yung nauna sa’yo naghintay ng parking slot sa Singsing Restaurant.”

“Kung nauna akong magpark, you do not have the right to put your finger out of your car and made that dirty finger sign. I maybe a 51 yr old woman but my vision is clear,” paglalahad nito tungkol sa insidente.

Humingi na daw ng dipensa si Sue kay Jeanette na “kinaratan” niya.

Ang naturang complaint ni Jeannette na ipinost niya sa kanyang social media account ay deleted na sa mga oras na ito.

Our column is open for Sue’s version of the incident.

Mabuti na lang at istorya lang sa afternoon seryeng Hanggang Saan ang tungkol sa “romance” ni Sue at kaparehang si Arjo Atayde dahil I’m sure, ayaw ni Sylvia Sanchez ng mga taong walang galang sa kapwa lalo na sa nakakatanda.

Ako personally, ayaw ko ng mga taong bastos, mayabang at walang paggalang. Ayaw ko sa bad, bad girl.

Reyted K

By RK Villacorta