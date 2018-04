Starstruck pioneers Mark Herras and Jade Lopez, reunited sa Tadhana

SA LAHAT ng graduates ng reality-based artista search na Starstruck ng GMA-7, mukhang ang first batch nito ang pinaka-active pa rin sa showbiz. May ilan na mas pinili na lamang ang simple family life away from the limelight, pero meron pa rin visible sa kanilang home network.

Ang dalawa sa mga pioneers ng Starstruck na madalas pa rin natin mapanood sa Kapuso network ay sina Mark Herras at Jade Lopez.

Si Mark Herras ang kauna-unahang Starstruck Ultimate Male Survivor at kasama niyang nanalo ang ex-girlfriend na si Jennylyn Mercado. During the prime of their loveteam na ‘MarkJen’, nagbida sila sa ilang teleserye at pelikula na talaga namang pinilahan ng kanilang loyal fans.

Sa ngayon ay going strong ang relasyon nila ng Reina HispanoAmericana 2017 beauty na si Wynwin Marquez o Teresita Ssen. Kailan kaya sila magpapakasal?

Si Jade Lopez naman ay isa sa mga ‘avengers’ na napapanood pa rin sa GMA-7 from time to time. Huli itong lumabas sa teleseryeng Impostora at pasok din siya sa pelikulang ‘To Love Some Buddy’ na pinagbibidahan ng Kapamilya stars na sina Zanjoe Marudo at Maja Salvador.

Sa usaping pag-ibig naman ay very happy ito dahil nakatakda na itong ikasal sa kanyang non-showbiz boyfriend for ten years this coming October.

Ngayong Sabado ay reunited ang batch mates sa isa na naman nakakaantig na episode ng Tadhana hosted by Marian Rivera. Tungkol ito sa isang OFW sa Oman na inatake. Sa pag-uwi ay malalaman na may iba palang lalaki ang asawa niya (Dionne Monsanto). Ano kaya ang kahihinatnan ng istoryang ito? Abangan ngayong Sabado pagkatapos ng Eat Bulaga.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club