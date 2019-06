‘Starstruck’ Final 14 kinilatis ng entertainment press

Buo na ang Final 14 ng Starstruck season 7 ng GMA. Humarap ang 14 (7 babae at 7 lalaki) sa entertainment press nung Martes para sa isang presscon.

While talking to them ay mas nakilala sila ng press at nakita nang malapitan. Kanya-kanyang prediksyon na rin ang showbiz press kung sino para sa kanila ang magiging female and male ultimate survivor.

Ang mga mapapalad na female hopefuls na pumasok sa Final 14 ay sina Pamela Prinster, Dani Porter, Angelic Guzman, Rere Madrid, Lexi Gonzales, Ella Cristofani at Shayne Sava.

Ang kanila namang male counterpart ay kinabibilangan nina Karl Aquino, Abdul Raman, Kim de Leon, Gelo Alagban, Jeremy Sabido, Jerick Dolormente at Allen Ansay.

Sa totoo lang, kanya-kanya ng personality ang 14 kaya para sa amin, medyo mahirap pang mag-predict kung sino ang aangat sa huli. Dadaan pa kasi sa iba’t ibang artista challenge ang Starstruck hopefuls at do’n made-determine ang lakas nila.

May text votes component din na nagsimula na kaya kung sino ang susuportahan ng fans sila ang matitira at hindi agad matatanggal sa mga susunod na linggo.

Napapanood ang Startruck tuwing gabi ng Sabado at Linggo. Hosted ito nina Dingdong Dantes at Jennylyn Mercado.

Ang Starstruck council members ay binubuo nina Cherie Gil, Jose Manalo at Heart Evangelista.