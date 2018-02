Star Awards Best Actor RS Francisco, maghuhubad sa entablado!

AARTE PA RIN sa telebisyon at entablado ang PMPC Star Awards for Movies Best Actor na si RS Francisco kahit he owns a multi-million pesos business na Frontrow International na isang networking business.

“S’yempre, I’m still an actor,” kuwento niya sa amin sa first day event ng Frontrow Universe na ginanap sa MOA grounds last Saturday afternoon kung saan sort of a thanksgiving and pasasalamat ang naturang two-day event (the following day ay sa SMX MOA naman ginana mang launching nina Daniel Padilla and Kathryn Bernardo as the latest celebrity endorsers ng kompanya) with branches nationwide at ngayon ay international na rin with offices in Dubai, Singapore and Canada.

Bongga ang first day ng event na mostly, ang mga bagets na agents nina RS at ng business partner niya na si Sam Versoza na bestie na niya during their college days sa UP Diliman

“After Boy Intsik (na nagbigay sa kanya ng ng Star Award), I’ll be doing another film with Direk Joel Lamangan this year,” kuwento ni RS sa amin.

Just to prove na mahal niya ang pag-arte, in between business meetings, aarte muli siya sa entabldo via M. Butterfly kung saan he stripped para sa isang nude scene sa naturang stage play a couple of years back

“I’m going back to stage acting and I’m doing it for free,” sabi niya.

Dahil may best actor award na siya, hindi kaya tataas na rin ang talent fee niya?

Natawa lang si RS: ”No. Ang dali ko kausap. Basta okey ang role, no problem ang talent fee ko.

“I remember, doon sa serye namin nina Daniel, Kathryn at Gretchen (Barretto), nag-stale pa nga ‘yong mga cheques ko na hindi ko nakuha,” sabi ng actor-businessman.

Reyted K

By RK Villacorta