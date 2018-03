SPLIT NA? Bea Alonzo at Gerald Anderson, hiwalay na dahil kay Pia Wurtzbach?

NAKAKALOKA! Totoo nga kaya na nag-break na sina Bea Alonzo at Gerald Anderson?

Nag-umpisa ang usap-usapan sa social media nang mapansin ng fans ang pag-unfollow ni Bea sa Instagram account ni Gerald. Nang silipin ang kanyang IG feed, deleted na rin ang mga larawan nito with the ‘My Perfect You’ leading man. Kahit ang post nito promoting the movie ay wala na rin.

Normally, ang pagu-unfollow ang ginagawa ng mga artista sa tuwing nakikipag-break o may tampuhan ito sa kanilang dyowa.

Ang nakakaintriga lang ay pati ang longtime friend na si Pia Wurtzbach, who happens to be Gerald’s leading lady sa bagong Star Cinema RomCom ay inunfollow din ni Bea.

Huwaw, coincidence ba ito?

Ang pagkakaalam ng lahat ay in a relationship pa rin si Miss Universe Pia sa isa pang controversial na car racer na si Marlon Stockinger. Ilang beses na rin natsika na on-off ang dalawa, pero sa huli naming nakalap ay magdyowa pa rin sila.

Meron kayang ginawa sina Gerald at Pia na hindi nagustuhan ni Bea kaya niya inunfollow ang dalawa?

Unang nagkaroon ng romantic encounter sina Gerald at Bea noong 2010. Fresh from the break up pa with Kim Chiu na maraming loyal KimErald fans ang nagpakita ng pagka-imbyerna kay Bea (ang ilang articles ay napublish namin noon dito sa Pinoy Parazzi). Dahil sa gulong nangyari, nagdecide ang dalawa na itigil na ang namumuo nilang pagtitinginan.

Mga five to six years din na-involve sina Gerald at Bea sa ibang tao: Si Gerald with Maja Salvador and who knows sino pa and Bea Alonzo with Zanjoe Marudo, na matagal-tagal din nagsama.

Dahil sa pelikulang ‘How to be Yours?’ noong 2016 ay nagkaroon ng ‘second chance’ ang dalawa.

Bukas ang panig ng Pinoy Parazzi. Nakakapanghinayang kung over na talaga ang BeaRald!