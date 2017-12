SORRY NA LANG: “Hiwalayang” Sharon at Kiko, sablay pa rin!

SINONG may sabi na on the rocks ang pagsasama nina Megastar Sharon Cuneta at ang mister niya na si Sen. Kiko Pangilinan?

Dios mio, makailang beses na ba pinapatay ang pagsasama ng dalawa na sa kabila ng mga intriga at tsismis, buong-buo pa rin ang mag-asawa.

Andyan ang tsika na si Sen. Kiko, natsi-tsismis sa isang staff niya sa senado na maging si Sharon, pinatulan na nga ang intriga na magbibigay pabuya ang aktres sa sino man makakapagbigay or makakapagpakita ng picture ng mister niya at ang sinasabing “The Other Woman” ni Sen. Kiko.

Pero anong ganap? Waley, puro tsismis at intriga lang. Maging si Sen. Kiko at Sen. Riza Hontiveros ay pilit na inililink sa social media nga ay pilit na pinagpipistahan gayong nirekote ang “holding hands” ng dalawang senador ng Photoshop.

Last night (Sunday), isang happy family sina Mega at Senador nang magsama-sama sila nina KC, Miel, Frankie at Miquel sa isang dinner na no less than si KC ang punong abala sa inihanda niyang Spanish dishes sa bagong bahay niya na nilipatan ng dalaga.

Naloloka lang ako. Wala na ba mas creative na pamamaraan kung paano iintrigahin ang masayang relasyon ng aktres at ng mister niya?

Kasawa na huh!

Reyted K

By RK Villacorta