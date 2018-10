Sophie Albert, win na win sa role na inatrasan ni Winwyn sa ‘Pamilya Roces’

ONE WEEK pa lang pinapalabas sa primetime slot ng GMA-7 ang Pamilya Roces na isang riot family dramedy na ‘Pamilya Roces’ pero nakakakuha na ito ng maraming avid viewers at minamahal na ng mga Kapuso viewers.

Puno ng magaganda at talented females ang programa at ilan sa mga bagong salta sa network ang iniintroduce sa publiko through this show na mostly ay from TV5.

As of writing ay pinaka surprised kami kay Sophie Albert. Isang taon na rin siya nasa GMA-7 pero puro guesting lang siya sa primetime shows ng GMA sa past like The One That Got Away and Sherlock Jr. Ngayon, she is playing the role of Amber Balocboc-Roces, ang wild but lovable daughter ni Violet (played by Elizabeth Oropesa) na magiging main kontrabida sa buhay ni Crystal (Carla Abellana) pagdating sa trabaho at maging sa pag-ibig (kakabit ito sa asawa na played by Rocco Nacino).

Nanibago kami dahil palaging serious ang nagiging role ni Sophie kahit na noong nasa TV5 pa siya. Dito ay kuwela, jologs at trying hard ang aura niya pero very aliw.

Alam niyo ba na hindi siya ang original choice for the role? Si Winwyn Marquez dapat ang Amber sa show at kasama pa nga ito sa press conference. Nag-backout ito dahil hindi siya comfortable sa nature ng role. Gets naman namin kasi reigning beauty queen siya, ‘di ba? Hindi magandang tingnan na gaganap siya bilang mang-aagaw ng asawa huh!

Winwyn’s loss is Sophie’s gain. Aabangan namin ang mga kalokohang gagawin ni Amber sa Pamilya Roces!