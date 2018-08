SOONER THAN YOU THINK: Kylie Padilla, ikakasal na kay Aljur Abrenica?

HABANG tumatagal ay lalong tumitibay ang pagsasama nina Aljur Abrenica at Kylie Padilla. Litaw na litaw ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang contentment with their cute and bubbly one year old son na si Alas Joaquin.

Sa kanyang IG stories ay sinagot ni Kylie ang ilang katanungan ng fans. Noong una ay mga easy questions lang ang ibinabato sa kanya. She then dared her followers to ask her ‘difficult questions’.

“KAILAN KAYO PAPAKASAL NI LOVE MO? HAHAHA!” tanong ng isang anonymous netizen.

Sinagot naman ito ni Kylie ng ‘Sooner than you think’ with a rose icon.

Nang tanungin naman siya kung susundan ba nila agad ang unico hijo, not anytime soon ang sambit ng Kapuso star.

Well, mukhang sa dami ng pinagdaanan ng kanilang relasyon ay sa simbahan din talaga ang tuloy ng Aljur-Kylie love story.

Sa ngayon ay maganda ang takbo ng career ni Aljur sa ABS-CBN at regular pa rin siya napapanood sa afternoon series na ‘Asintado’ with Julia Montes and Shaina Magdayao (pinatay na ang karakter ni Paulo Avelino). Si Kylie naman ay isinalang sa last three weeks ng short-lived action series na ‘The Cure’, kung saan napatunayan na may clamour pa rin sa surprise loveteam nila ni Ruru Madrid.