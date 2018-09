SOON TO BE HOT MOMMA: Nathalie Hart, pansamantalang lilisanin ang showbiz!

NAGING emosyonal ang sexy actress na si Nathalie Hart sa grand media launch ng huling pelikula niya na Abay Babes from Viva Films bago siya manganak early next year.

Nasa ika-anim na buwan na ang pinagbubuntis ni Nathalie from her Indian boyfriend na sa December ay mauuna muna ang civil wedding nila dito sa Pilipinas at ang grand wedding naman ay magaganap sa India kung saan fascinated siya sa culture ng magiging future mister niya.

Sa katunayan, habang nagsu-shooting si Nathalie ng Abay Babes ay hindi pala alam ng mgan co-stars niya like Kylie Verzosa, Meg Imperial, Roxanne Barcelo and Cristine Reyes ang pagbubuntis niya.

Maging si Direk Don Cuaresma, hindi rin alam ang kalagayan ng artista niya until inamin na nga ni Nathalie na nasa interesting stage siya.

Noong July lang inamin ng sexy actress sa media ang kalagayan niya na ngayon ay excited na siya at ang future husband niya sa magiging baby girl nila.

At the time na bago pa lang siya nagbubuntis, ang daming hassle ang pinagdaana ni Nathalie.

”I get so emotional. Parang nagkasabay-sabay lahat and then I’m working too. Parang it’s just hard. I’m just overwhelmed. I’m happy but it’s just like pwede bang isa-isa lang muna? Ang nangyari kasi parang nagka­sabay-sabay,” emosyonal na pahayag ng seksi aktres.

Pero sa kabila ng mga aberya na dumarating kay Nathalie ay malaki pa rin ang pasasalamat niya sa magiging future husband niya. “I’m happy kasi I have a great guy with me. He’s so good and very positive. He supports me in everything. So doon pa lang suwerte na ako,” sabi ng preggy actress.

Malamang, last showbiz ganap ng aktres ay ang premiere night ng pelikula nila na showing na on September 19.

Reyted K

By RK Villacorta