SOLENN HEUSSAFF, FUTURE MOMMY NA!

HAPPY ang presscon last Saturday evening sa Valencia Events Place para sa Mother’s Day presentation ng Regal Entertainment na “My 2 Mommies” na showing na sa May 9.

Masaya dahil positive vibes ang mararamdaman mo dahil very positive ang mga artista na present sa event like Paolo Ballesteros, Solenn Heussaff at Joem Bascon kasama ang makulit, bibo at madaldal na si Marcus Cabais.

Tawanan. Happy ang mood. Walang negative vibes ika nga.

Sakay ng mga artista ang mga tanong ng press na dumalo. Lahat sila may ready na sagot.

Yey! Happy kami for Solenn dahil ready na siya maging tunay na mommy which is a good sign na matagal-tagal nga naman naghihintay ang mga fans niya since nagpakasal sila ng mister na si Nico Bolzico na for sure happy sa desisyon ng sexy star na magpaka-tunay na mother na in 2019.

Reyted K

By RK Villacorta