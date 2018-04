SOFIA ROMUALDEZ, SINGER NA ANGAT SA IBA

UNA KO narinig na kumanta ang baguhang si Sofia Romualdez na kumanta ng live at hindi lip-sync sa digital single launch niya last week na naganap sa ballroom ng Manila Polo Club.

Yes, may tulong ang mga sinasabing nagka-Gold or Platinum Record Award ng mga artista na nagiging singer-singeran na mapapatunayan mo lang talaga kung sino ang may boses sa wala. Kung sino ang singer na alam mong may boses kaysa sa mga “singer” na nagpupumilit lang talaga kumanta at magka-record para maturingan sila na singer din sila bukod sa pagiging artista.

Sus! Ang dami nila na ang pagkanta ay idinadaan na lang sa kembot at pagpapaseksi on stage while performing but with her talent in singing (and composing songs na rin), iba ang isang Sofia Gonzales-Romualdez na panganay na anak ng incumbent Tacloban City Mayor Cristina Gonzales at dating Mayor ng lunsod na si Alfred Romualdez.

May boses si Sofia. May angas. My sariling tatak.

Personally, nagustuhan ko si Sofia. Habang kumakanta siya on stage ay nakapikit ko. Ninanamnam ko ang boses niya na pakiwari ko’y isang foreign singer ang pinapakinggan ko.

Bata pa si Sofia. She was only 15 years old nang madiskubre ng mga magulang niya na mahilig siya kumanta.

Now that she’s 18 years old, nag-decide ang mga parents ni Sofia na i-launch ang singing career ng anak.

Unang nakilala si Sofia with the song Pikit Mata with Viva Records two years ago na narinig sa pelikulang Fan Girl, Fan Boy na pinagbidahan nina Ella Cruz at Julian Trono. Now she’s back with a new composition ”Thinkin’ Of U”.

May pinagmanahan naman si Sofia dahil dati ring singer ang mom niya pati na ang kanyang lolong si Jose Marie Gonzales na ama ni Cristina.

During the launch ay inamin ng dalaga na kahit bata pa lang siya ay kumakanta-kanta na siya sa kanyang room. Sabi niya: “I always love to sing since I was young, it was more of like a hobby, but I’ve never really like, told everyone that I could sing,” kuwento ng dalaga.

Reyted K

By RK Villacorta