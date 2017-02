Sofia, mistulang shock absorber ng mga problema ni Diego

Parang shock absorber si Sofia Andres ng kanyang “kaibigan” na si Diego Loyzaga na almost 2 weeks ago ay binanatan ang amang si Cesar Montano sa kanyang social media account, dahil sa kapabayaan ni Buboy sa kanyang resonsibilidad sa kanya bilang anak nito at ang pag-aakusa sa kanya na dependent or user ng ipinagbabawal na gamot.

Sa rant ni Diego kay Cesar, wasak na wasak ang ama.

Hugot na hugot si Diego na maging si Sofia, naiintindihan niya ang dinadalang problema ng binata.

Si Sofia, siya ang sandalan ni Diego na napakaemosyonal ang estado ngayon.

Ayon sa kuwento ni Sofia sa grand media conference ng pelikula niya sa Regal Films na “Pwera Usog” na kauna-unahang horror film ng magaling na si Direk Jason Paul Laxamana na mas kilala sa mga pelikulang seryoso ang tema at mga romcom, iyak daw nang iyak ang kaibigan niyang si Diego sa nangyari sa kanila ng ama.

“I believe na hindi siya nagda-drugs as what other people say,” depensa ng sinasabing rumored girlfriend ng binata.

Dagdag pa ni Sofia, si Diego ay regular na nagpupunta sa gym para patunayan lang na malinis siya at hindi gumagamit ng drugs tulad sa akusasyon ni Cesar sa anak.

Sana raw ay malagpasan ni Diego ang kritikal na pinagdaraanan nito. Gusto ng dalaga na lumabas ang katotohanan, na ang “kaibigan” niya ay hindi user ng mga ipinagbabawal na gamot.