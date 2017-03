Sofia Andres, na-heart-broken kay Iñigo Pascual

May hugot si Sofia Andres kay Iñigo Pascual na naging leading man niya sa pelikulang “Relaks, It’s Just Pag-ibig” na isang kakaibang romcom na personally, nagustuhan namin ang pelikula.

Last Friday, nang mag-guest ang dalaga to promote her horror movie na “Pwera Usog”, nasabi niya sa interview ni Kuya Boy Abunda sa nightly show na “Tonight With Boy Abunda” na ang binata ni Piolo Pascual, “broke” her heart.

Walang masyadong detalye na ibinigay si Sofia dahil nabanggit lang niya sa portion ng “Fast Talk” kung saan may mabilisang tanong ang celebrity host sa kanyang guest na kailangan ding sagutin nang mabilisan.

Pero nilinaw ng dalaga na “super good friends” sila ng binata kahit nasaktan siya or shall I say “winasak” ni Iñigo ang puso niya noong panahon na “romantically involved” sila sa isa’t isa. Hindi rin naman nila parehong inamin na naging sila noong mga panahon na ‘yun, more than two years ago na.

During that time, maging ang anak ni Sen. Jinggoy Estrada at Precy Ejercito na si Julian Estrada ay na-tsismis din kay Sofia.

Mabuti na lang, ang sexy hunk na si Joseph Marco na ka-partner ni Sofia sa first horror film ni Direk Jason Paul Laxamana na “Pwera Usog” under Regal Entertainment na palabas na sa mga sinehan nationwide ay hindi na-link sa dalaga.

“What?” Gulat na reaksyon ni Joseph nang matanong namin siya on Sofia. “Super bata. She’s like a sister to me,” sabi lang nito.

At the moment, Sofia is romantically involved kay Diego Loyzaga na anak nina Cesar Montano at Teresa Loyzaga. Pero as expected sa millennials na tulad nila, no labeling sa kung ano man ang relasyon nilang dalawa ngayon.