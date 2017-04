Sofia Andres, malaking tulong sa buhay ni Diego Loyzaga

EWAN ko kung bakit ayaw pang bumigay nina Diego Loyzaga at Sofia Andres. Sa grand press conference ng bagong afternoon serye ng Kapamilya Network na “Pusong Ligaw”, ang dalawa ay nasa estado na “friends” pa rin daw sila.

In short, wala pa ring kumpirmasyon kung ano ba sila sa isa’t isa gayong kung makikita mo’t mababsa ang mga ikinikilos ng dalawa, sasabihin mong sila na nga.

Kaya nga natatawa na lang ako sa kanila na very 80s ang istilo ng kanilang “relasyon” na ewan ko kung seseryosohin ko ‘pag lumaon pa.

Anyways, deklara ni Diego na malaking tulong si Sofia sa buhay niya lalo pa’t nitong nakaraang buwan lang, may rant ang binata sa social media laban sa amang si Cesar Montano. Sinasabi umano ni Cesar na drug user ang anak, reason kaya nag-post pa si Diego ng drug test result niya sa IG para makarating sa ama.

Ayaw nang pag-usapan ng binata ang isyu sa kanila ng ama at hinayaan na lang. Kumbaga, bahala na si Batman kung saan magtatapos ang sama ng loob ng binata sa ama, na sa pag-amin ni Diego noon ay itinatwa siya.

Diego plays the role of Potpot sa serye na makalo-love triangle si Enzo Pineda (as Rafa) over Sofia Andres (playing the role of Vida).

Ang bagong seryeng pang-hapon ng binata ay magsisimula na sa Lunes (April 24) na pamalit sa “The Greatest Love” ni Sylvia Sanchez na magtatapos na ngayong araw.

Sa Pusong Ligaw, bukod kina Diego at Sofia ay makasasama ng dalawa sina Bianca King, Raymond Bagatsing, Joem Bascon, at Beauty Gonzales.