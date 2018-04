SO CONNECTED! Jameson Blake at Janella Salvador, may chemistry sa bagong pelikula!

SA WAKAS ay ipinalabas na ang full trailer ng upcoming kilig movie ng Regal Films na “So Connected”. Ito bale ang kauna-unahang pagtatambal sa big screen ng Kapamilya talents na sina Jameson Blake at Janella Salvador, na dalawa sa mga paborito ng movie outfit ni Mother Lily.

Maituturing na sugal ang ginawa ng direktor nito na si Jason Paul Laxamana dahil ang ilang ELNELLA (Elmo Magalona and Janella Salvador) fans ay mas bet na ang iniidolo nilang tambalan lang ang dapat na magbida sa pelikula. With Jameson Blake as Janella’s newest kapartner, may bagong maihahain sa madlang pipol ang Regal.

Good move ito sa parte ng Regal dahil Jameson Blake can act. Sa trailer pa lang ay kita muna sa mukha ng binata ang emosyon na bihira natin makita sa mga kasabayan niya ngayon sa showbiz. Si Janella naman, kahit na may pagka-inosente ang kanyang role sa pelikula ay makikitaan mo na rin ito ng maturity. This is a first step, ika nga for the young actress if she wants to really succeed as a solo star.



Ang kuwento ng So Connected reminds us of an article na lumabas last year tungkol sa lalaking nanakawan ng cellphone. Dahil naka-sync ang kanyang mobile sa kanyang laptop, natatanggap niya ang mga larawan at videos na nirerecord ng bagong owner na nakatira sa China. Nagkita pa nga ang dalawa at naging isang bonggang promotional campaign ito sa kanilang lugar sa China. Naging connected ang dalawa at forever friends.

Mukhang dito nakuha ang inspirasyon para sa kuwento nina Karter at Trish. Nakakaexcite!

Ipapalabas na ang So Connected sa darating na May 23 in theaters nationwide.