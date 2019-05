SINGLE AND AVAILABLE: Jane Oineza, naka-move on na sa ex-boyfriend

BONGGA si Jane Oineza. Sa interbyu sa kanya last Tuesday sa morning show na Magandang Buhay, I’ve learned na almost 100 books na pala ang nababasa niya.

Sa katunayan, she needs an additional book shelf para sa house niya para mailagay sa wasto ang mga libro na nabasa niya at hindi kung saan-saan na lang nakalaglag at nagkalat.

Nice hobby for Jane na sa edad niya, inspiring sa mga kabataan na matulad sa kanya habang ang mundo nila ay nakapaikot sa Facebook, Instagram at Twitter pati na ang larong ML (Mobile Legends) na dahilan ng ikinapupuyat nila.

Ilan kaya sa mga young stars natin sa kasalukuyan ang mahilig magbasa o nakapagbasa na ng isang daang libro?

First time ko narinig ang kuwento ni Jane na never ko narinig o napag-alaman sa ibang artista sa mga past interviews sa kanila.

Sa totoo lang, I’m happy to see Jane na masaya na ngayon. Naka-move on na siya siya mula sa hiwalayan nila ng boyfriend niya na si Edward Kyle Secades na dating PBB housemate.

Almost a year na hiwalay ang dalawa na aminin man ni Jane o hindi ay nag-suffer siya sa break-up nila ng dating boyfie.

For now, naka-focus ang dalaga sa sarili, lalo na sa kanyang career na masasabing maganda ang takbo.

As leading lady of Jerome Ponce in Easy Ferrer’s “Finding You” na showing na next week, Wednesday May 29, ay kasunod naman ang “barkadahan romance movie niya muli from Regal Films na “Ang Henerasyong Sumuko sa Love” together with Jerome ulit na isang obra na pang-millennial (I call them Melly) sa direksyon ng hugot direktor na si Jason Paul Laxamana.

Between love and career, mas tamang attitude nga itong ipinamamalas ni Jane. Love muna for herself at sa kanyang family kaysa mag-boyfie. Goodluck girl.

One more thing, pwede kaya siya mag-exercise dahil mas tumaba siya?

Reyted K

By RK Villacorta