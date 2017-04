Siksik sa kilig ang mga eksena nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo sa “Can’t Help Falling In Love

WATCHED “Can’t Help Falling In Love” last night (Monday). Ayaw kong papigil kahit biglang buhos ang ulan na lalong nagka-trapik.

Gusto ko sanang ikuwento ang detalye ng pelikula, pero ‘wag na’t baka masira lang ang excitement ng manonood dahil siksik sa kilig ang mga eksena nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo sa obra na Direk Mae Cruz-Alviar.

Puna ko nga na mas nag-level up na rin ang dalawa kumpara sa last movie nila na “Barcelona: A Love Untold”, kung ang pagbabasehan ay acting.

Kahit pansin mo sa boses at nuances ni Daniel sa pelikula na iisipin mo na siya si Robin Padilla na tiyuhin niya. ‘Di hamak nga na mas magaling ang binata sa acting niya ngayon kumpara kay Binoe at maging sa ama nito na si Rommel Padilla.

Sa fans ng KathNiel, tadtad sa mga eksenang kilig ang pelikula na lalong nagpadagdag sa ganda ng “Can’t Help Falling In Love”.

Tipikal rom-com ang pelikula nina Kathryn at Daniel na ikasisiya nang husto ng fans nila. Sa ganang akin, I’m sure sa next film project nila, tila mahirap yatang pantayan ang kilig ng mga eksena nila, lalo pa’t ang binata, marunong ding dumiskarte at mag-timing sa mga eksena niya na pam-pogi points sa mga manonood, lalo na kay Kathryn.