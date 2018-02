THE SIGNIFICANT LEADING LADIES: Lovi Poe at Erich Gonzales, petmalu ang showdown sa ‘The Significant Other’

MASASABI na isang dream collaboration ang naganap sa pagitan ng Kapuso actress na si Lovi Poe at Kapamilya star na si Erich Gonzales. Maliban sa magkaibang network sila nakakontrata, sila rin ang dalawa sa mga artista ngayon sa pilipinas na hindi lang ganda at kaseksihan ang puhunan – they can act. Idagdag mo pa ang feedback mula sa mga nakatrabaho nila na very professional sila sa kanilang trabaho.

Nagreflect ito nang mapanood ko ang final output ng “The Significant Other”. Kung ang ibang infidelity movies ay litaw na litaw ang sapawan sa pagitan ng mga lead female leads, iba ang nakita namin kina Erich at Lovi.

Erich Gonzales as Nicole portrayed her ‘probinsyana with big dreams’ well. Sa tuwing nangangarap siya at ipinapakita niya ang kanyang idealism sa pagpasok sa mundo ng pagmomodelo at pakikisalimuha sa kanyang iniidolong supermodel, feeling mo ay masaya ka na rin para sa kanya. Parang ang sarap lang mangarap.

Si Lovi Poe naman ay very convincing as a sultry supermodel na hindi nagpapatalo. Her Maxine de Vera is driven, goal-oriented, a mother with class. Nangangabog din ang mga outfits na nirarampa niya na makikita mong siya talaga ang mas beterana sa kanila ni Nicole when it comes to modeling.

Napakasuwerte ni Tom Rodriguez dahil bigay-todo ang mga leading ladies niya sa mga love scenes. Seductive and sensual si Lovi while very much in love naman si Erich.

The Significant Other is not your typical ‘kabit’ movie. Hindi rin pasigaw ang mga confrontation scenes ng dalawa. It was done in a classy but tagos way.

Panoorin ninyo ang The Significant Other and you’ll know what I mean. On TV, busy si Lovi Poe sa feel-good series na ‘The One That Got Away’ habang happy naman kami dahil malakas din sa ratings ang bagong show ni Erich na “The Blood Sisters”, where she plays three characters.

Mabuhay kayo, Erich and Lovi!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club