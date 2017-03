Showbiz newbie Tori Garcia, kaliwa’t kanan na ang natatanggap na offer

Kaliwa’t kanan ngayon ang offer sa former TV host at tinaguriang Singaporean Sweetheart na si Tori Garcia. Masaya si Tori sa takbo ng kanyang karir bagama’t baguhan pa lang siya sa larangan ng showbiz.

Sa ngayon nagsisimula na siyang mag-shooting ng bago niyang pelikulang “Ang Gurong ‘Di Marunong Magbasa” isa sa mga entry sa Cinemalaya 2017 sa direksyon ni Perry Escaño.

Last December, nauna nang natapos ni Tori ang isa sa mga obra ni Direk Carlo J. Caparas at ng yumaong asawa at producer na si Donna Villa, ang pelikulang “Kamandag ng Droga”. Isa si Tori sa mga pangunahing cast sa nasabing pelikula at kapareha niya rito ang actor na si Niño Muhlach.

Sa ngayon, uumpisahan na rin ni Tori ang pelikulang “Live in Manila”. Isa itong international film na tumatalakay sa buhay-dancer (solo o group dancer) na mahilig makipagsapalaran sa mga contest. Very excited naman si Tori para sa nasabing pelikula. Next week, March 23, na raw ang simula ng kanilang shooting.

Samantala, mapanonood n’yo si Tori ngayong March 21 (Tuesday), 8 p.m. sa isang show entitled “Killing Me Softly With Your Love” na gaganapin sa Historia Bar (near GMA 7 side of Caltex gasoline station). Kasama niya rito sina Garie Concepcion, LA Santos, at Altitude.7 band with Erika Mae Salas, Pauline Cueto, Kikay at Mikay, Sarah Ortega, Rayantha Leigh, at Eumir Rader sa produksyon ng TJC Entertainment Productions sa direksyon ng inyong lingkod at ni Leklek Tumalad.

Nagpapasalamat naman ang produksyon sa mga sponsor: Throycath Travel and Tours Agency, TEAM, Mesa Restaurant , Fernando’s Bakeshop, I-Spy, Erase Placenta, SVS Associates, at Karaoke Republic.

For tickets, call/ text 0915-8507388; 02-5031309.