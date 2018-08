SHOWBIZ ANG PRIORITY: Manolo Pedrosa, no time for love muna

BONGGA ang pagbabalik showbiz ni Manolo Pedrosa.

Lumamlam kasi ang showbiz career ng tsinitong aktor nang bumalik niya sa pagaaral to finish his business course.

“Kapag nagma-malling po ako at nakikita ang mga mall shows ng dating ko na mga kasama, naaalala ko yong time when I was active,” kuwento ng binata.

Sa kanyang pagbabalik, he signed up with GMA Artists Center na sa unang sultada ng comeback niya ay isang bonggang teleserye na kaagad ang project niya sa GMA Kapuso with Familia Roces.

For now, seryoso muna siya sa showbiz. Zero lovelife muna ang binata sa kanyang pagbabalik showbiz.

Dating Kapamilya Network star si Manolo bago ito mag-decide na mag-semi retirement sa showbiz at mag-concentrate sa kanyang studies.

Reyted K

By RK Villacorta