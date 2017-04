Sharon Cuneta: reunion movie kay Gabby Concepcion, out; indie film sa Cinemalaya, pasok

HINDI na nga muna matutuloy ang pelikulang pagsasamahan nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion.

Noong una, urong-sulong. Pero ngayon, sinabi na nang hayagan ng Star Cinema na on-hold na muna ang project ng dalawa for 2018, lalo pa’t mahihirapang maisingit ng aktor ang schedule niya para sana sa pelikula nila dahil sa dami ng commitments nito.

Pero si Sharon, excited sa Cinemalaya 2017 film niya with Direk Mes de Guzman.

Sa social media account ng aktres, isinulat niya: “Seriously, thank you from the bottom of my heart, CINEMALAYA 2017, for giving me and Direk Mes de Guzman the privilege and honor to be part of this year’s film entries. I am beyond thrilled and feel truly blessed. I am just so honored.

“Direk Mes and I are so excited na! We talked earlier tonight. So happy. Walang kokontra — TULOY NA TULOY NA ang “ANG PAMILYANG HINDI LUMULUHA!” (From “Crying Ladies” na puro cry, and ganda! Wala naman crying ang family na ito! Hahaha!).”

For sure, ang solid Sharonians ay super excited na sa pagbabalik sa big screen ng idol nila.