Sharon Cuneta, galit sa nanloko kay Kris Aquino

ALAM NA ng mundo ang ginawang panloloko kay Queen of All Media na si Kris Aquino ng pinagkakatiwalaan niyang tauhan na ninakawan siya ng milyones na pera mula sa pinaghirapan niya at ipon para sa kinabukasan ng kanyang dalawang anak.

Ang showbiz nakikisimpatya sa karanasan na ito ni Kris pero si Megastar Sharon Cuneta, galit sa tanong nagnakaw kay Kris na kung tama ang memory namin, may ganitong kaso din kinaharap si Mega noon bukod pa sa mga isyu ni Mega sa ilang mga tauhan niya ngayon.

Sa kanyang Instagram account last night, Monday ay sinulat ni Mega ang kanyang litanya sa nanloko kay Kris.

“ I AM INFURIATED. I AM SO ANGRY AT WHAT KRIS HAS HAD TO PUT UP WITH THAT IT ALL, NO DOUBT, HAS ADDED TO HER ALREADY HUGE CONCERNS AND AGGRAVATED THEM (That is putting it mildly. I wouldn’t be surprised if it even started or triggered all her health problems. If it was THE cause.), pagkakasulat ni Mega.

Dagdag niya: “How could you bite the hand that ‘feeds’ you?” na pinapatukuyan yong taong involved sa panloloko kay Kris.

In all caps: “I AM SO FURIOUS BUT WHAT I WILL ASK ALL OF YOU TO PRAY FOR ASIDE FROM GOD’s PUNISHMENT FALLING ON THESE TRAITORS SOON, IS FOR KRIS’ GOOD HEALTH. PLEASE PRAY FOR ALL TO BE WELL WITH HER.

“I KNOW THAT OUR ALMIGHTY FATHER STILL HAS BIG PLANS FOR KRIS TO DO HIS GOOD WORK AND SHE HAS TWO SONS SHE LIVES FOR. FOR THEM AND FOR US, SHE SIMPLY CANNOT BE SICK.

“And much, much more than that, HOW DO YOU BETRAY SOMEONE WHO PUT ALL HER TRUST IN YOU, AND, EVEN TO ME, ALWAYS SPOKE SO HIGHLY OF YOU AND HELD YOU IN THE HIGHEST REGARD to the point na natanong ko pa si Kris kung wala bang kakambal ang taong yan para blessed din ako in the areas of her life that he was involved in?!

“Tapos babaligtarin si Kris. Actually, because of this, I am now also moved to finally post about those employees na ninakawan at niloko din ako and or kami ng pamilya ko.

“Isa-isa ko silang ipapakilala sa inyo para kung sakaling makilala niyo, huwag kayo magkamaling pagtiwalaan sila.”

May hiling si Sharon sa kanyang followers na ipagdasal si Kris sa current situation niya ngayon.

Nag-iwan ng prayers si Mega for Kris sa huli niyang panalita: ”You are covered by the blood of Jesus, Beej. No weapon formed against you shall prosper, in Jesus’ Name. Besides, good ALWAYS wins. Love you. We are praying for you. We are just right here. God bless you. Hang on to Him tight. Always, Ate S.”

Sa kasalukuyan, nasa Singapore ngayon si Kris sa pagpapatuloy ng kanyang medical treatment habang ang legal team naman niya ang bahala sa taong nanloko at nagnakaw sa kanya.

Reyted K

By RK Villacorta