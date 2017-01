Sharon Cuneta, ‘di maitago ang excitement sa muli nilang pagsasama ni Gabby Concepcion

Super excited si Sharon Cuneta sa muling pagtatambal nila ng former husband niya na si Gabby Concepcion.

Sa katunayan, mula nang makumpirma ang pagbabalik pelikula ng “love team” nila, naging busy ang Megastar sa pagpo-post sa social media ng posters at photos nila ng ama ni KC Concepcion.

Excited si Mega para ipaalam sa fans at supporters nila ni Gabby ang malaking project niya sa muling pagiging aktibo niya sa showbiz na sinimulan sa mga show sa Kapamilya Network at ngayon ay sa Star Cinema.

Ang balita namin, end of January ang pagsisimula ng shooting ng pelikula nila ng ex-husband niya na ang target showing naman ay sa May. Halos tatlong buwan ang preparation.

Kung maaalala pa, last movie nina Sharon at Gabby ay ang “Tayong Dalawa”.

Wala pang detalye kung sinu-sino ang makasasama ng dalawa sa project nila for Star Cinema.

By the way, sa Japan nag-celebrate si Sharon ng kanyang birthday kasama ang kanyang pamilya.

Bongga! Wala nang atrasan.

Reyted K

By RK VillaCorta