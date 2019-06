Sharon Cuneta, apektado sa pagyao ni Eddie Garcia

SA ISANG FB post lang nalaman ni Megastar Sharon Cuneta ang pagyao ng pamoso at respetadong aktor at direktor na si Eddie Garcia noong Thursday, June 20 sa edad na 90 years old pagkatapos maaksidente sa taping ng bagong serye ng GMA Kapuso Network nang mapatid siya sa isang kable na nakaharang sa tatawirang eksena.

Nagulat at nalungkot si Sharon sa pagyao ng aktor-director: “I just saw this…My dear God, it is so hard to accept this…I love you, my Direk, my Tito Eddie…Thank you for all that you gave me, us…It is truly the end of an era. Hindi na maaaring ibalik ang napakaganda at kagalang-galang na kagandahan ng showbiz noon…Kokonti na lang ang mga artistang “old school” na napakalaki ng kontribusyon sa industriya at sa puso ng bawat Pilipino, at marunong trumato ng katrabaho ng tama, sikat man o “maliliit” ang tingin sa trabaho nila pero malaki naman talaga ang naibibigay sa ating mga artista.

“Maraming salamat po, Mr. Eddie Garcia. Walang sinuman sa showbiz ngayon o’ kahit sa mga ipanganganak pa ang puedeng umupo sa tronong iniwan ninyo…Mahal na mahal ko po kayo…May you rest in God’s arms and we, those who have had the privilege of working with you, shall remember all that you stand for, and do our best to keep your legacy alive, because you have made us all a part of it. My heart is broken…” pagkakasulat ni Mega.

Dagdag pa ng aktres: “He should not have died yet. Had there been no neglect of safety for the actors, he would have lived to more than 100…!!!”.

Namatay si Manoy (monicker niya sa showbiz) matapos magkaroon ng cervical fracture nang mapatid sa set ng ginagawang bagong aksyonserye.

Kung tama ang pagkakaalala namin, sa first movie ni Sharon noon na “Dear Heart” directed by Danny Zialcita kung saan partner ni Mega ang dating mister na si Gabby Concepcion, Mr. Eddie Garcia played Sharon’s dad na super protective sa kanya.

Yes, Sharon played the role of April sa pelikula na first time na in love sa karakter ni Gabby.

Late night ng Thursday, June 20 ay nai-cremate na ang mga labi ng aktor sa Heritage Park sa Taguig na isa sa mga request niya noong buhay pa siya.

May public viewing sa mga abo ni Manoy Eddie sa Heritage Park sa Taguig simula noong Friday (June 21) at 3PM hanggang sa Sunday kung saan tutuparin ng mga naiwanan ng aktor ang request nito na ikalat ang kanyang mga abo sa Manila Bay.

Padayon Manoy Eddie.

Reyted K

By RK Villacorta