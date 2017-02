Shaina, malapit nang lagyan ng “official label” ang relasyon kay Piolo

Una, umamin si Piolo Pascual na exclusively dating sila ni Shaina Magdayo for the past five years.

Dahil nauna na sa kanyang statement si Papa P., wala na sigurong dahilan para i-deny ng dalaga kung ano talaga ang estado nilang dalawa ng aktor.

Noong Araw ng mga Puso, sa show ni Kuya Boy na “TonightWwith Boy Abunda”, may kumpirmasyon na si Shaina sa statement ni Papa P. kung ano man sila sa thankgiving presscon in celebration of Star Magic @ 25 last Sunday.

Si Piolo, diretsahan at walang paliguy-ligoy. Hindi man sinabi o nagpasakalye tungkol sa kanila ni Shaina, reading between the lines, sila na ngang dalawa.

May pahayag si Shaina na mensahe sa lahat. Ayon sa dalaga: “Yes, it has been years that P. (Piolo) has been there with me as a great friend I can always count on. We have become very special to each other. Even his whole family has become dear to me.

“Just for the record, he is free to date anyone he wants, just as I’m free to date anyone. Nagkataon lang siguro na we are not dating anyone, kaya nagka-exclusively dating label. But I appreciate how he has been consistent, that he’s not seeing anyone else but me. To be honest, Piolo has been very present in my life lately.”

Mensahe pa niya na binasa ni Kuya Boy, “But again since nagkakaedad na, and we don’t take commitment lightly and I pray that my next one would be the right one. So it’s too soon to label things officially. ‘Wag po kayong excited, I’m just thankful for his genuine presence in my life right now and always,” paliwanag niya sa kanyang statement.

Sayang nga lang at walang project (teleserye or pelikula) sina Shaina at Papa P. na magkasama.

Sa ngayon, nasa bagong seryeng pang-hapon ang dalaga kasama sina Carlo Aquino, JC de Vera, at Denise Laurel na nagsimula na noong Lunes.

Happy for Shaina and Piolo sa “exclusively dating” na romance nilang dalawa.