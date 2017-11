SEXY AND SIZZLING HOT: Erich Gonzales, nagpasilip ng alindog sa kalendaryo!

TALAGANG ini-enjoy ng Kapamilya actress na si Erich Gonzales ang single life. Kung noon ay hesitant itong mag-all the way sa kanyang mga pictorials dahil baka magalit ang dyowa, ngayon ay tinotodo na niya ang pagpapaseksi kaya naman tuwang-tuwa ang mga fans niya lalo na ang mga barako at mga tomboy.

Kung sa Metro Manila Film Festival o MMFF ay pamasko ng dalaga ang pagpapakita ng kanyang beach body at surfing skills sa pelikulang ‘Siargao’, buong 2018 naman magiging inspired ang makakakuha ng kanyang kalendaryo para sa isang brand ng alak. Lima ang poses ng dalaga na sure ay magkakaubusan ng kopya.

Sexy but classy ang mga layouts na pinili ng dalaga. Kunsabagay, hindi naman siya ang kauna-unahang leading lady na napapayag magpasilip ng kaseksihan sa ganitong pamamaraan. Ito na rin ang way para ipaalam sa madlang pipol na Erich is no longer a girl, but a woman! Pak na pak!

Asahan na natin na soon ay magkakaroon ng TVC si Erich for the said liquor brand.

Maliban sa MMFF 2017 entry na ‘Siargao’ with Jericho Rosales and Jasmine Curtis-Smith, inaabangan na rin ang romance-drama na ‘The Significant Other’, kung saan pag-aagawan nina Erich at Lovi Poe si Tom Rodriguez. Ang love triangle na ito ay scheduled to be shown anytime in early 2018.

Pagdating naman sa telebisyon ay tinatrabaho na rin ng Kapamilya network ang pagbabalik-teleserye ng aktres, kung saan reunited siya sa past onscreen leading men niya like Ejay Falcon and Enchong Dee. Exciting!

Mukhang swak na swak kay Erich ang pagiging single. Go lang and work, teh!