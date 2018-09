Sexy-Comedy na ‘Abay Babes’, pelikulang sagot sa kahirapan at kalungkutan!

LAUGH TRIP ang mga ‘Kikay Girls” ng sexy-comedy film ng Viva Films na Abay Babes.

Sa red carpet celebrity premiere na naganap last night, Monday, September 17 sa SM Megamall, happy ang feeling ng mga fans at invited guests sa napanood nila na pelikua.

Bawat eksena yata, tawanan ang manonood lalo pa’t a little bit naughty ang ilang mga eksena obra ni Direk Don Cuaresma.

Sa AbayBabes,wala ka itulak kabigin sa kanilang lima namely: Nathalie Hart, Cristine Reyes, Kylie Versoza, Roxanne Barcelo and Meg Imperial when it comes to kaseksihan na in their two piece swimwear, nagpaseksihan sila.

Aliw ang mga characters ng limang mga bida. The five girls are show business’ hottest and sexiest girls na mapapanood na natin sa wide screen via sa pelikulang produced by Viva Films na mapapanood na simula bukas, Wednesday, September 19.

Happy ang premise ng movie. Mga high school friends na after so many years ay nag-reunion sa wedding ng bestie nila na si Goldie played by Roxanne Barcelo na duda sila sa “kasalan” na magaganap dahil wala man lang sila nakikita kahit isang picture man lang ng lalaking pakakasalan ng kaibigan nila na feeling nila ay isa lang ilusyon ni Goldie na sa kanilang magkakabarkada ay hindi naman kagandahan ito kumpara sa kanila na mas seksi at mas maganda.

Sa mga mag-besties, Nathalie Hart plays the role of Emerald na sa grupo nila ay siya ang ‘hottest’. Emerald is a commercial model na mahilig sa mga boys.

Ruby naman played by Cristine Reyes is the class topnotcher and a doctor. Siya ang pihikan or mapili sa grupo when it comes to men kaya ang tawag sa kanya ng mga barkada niya ay Miss Pili (mapili).

Si Miss International 2016 Kylie Versoza plays the role Perla na ang tawag sa kanya ay Mt. Mayon because of her perfect figure at kaseksihan na isang novice sa isang kumbento. In short siya ang “manang” sa magkakabarkada.

Roxanne naman is Goldie, ang komedyante sa grupo at less “beautiful” sa kanila magkakabarkada and Meg Imperial plays the role of Jade, ang videographer ng grupo na nakilala lang ng mga Bicol Ladies na bestie ni Goldie na taga-Amerika.

Pag nagsama ang mga Abay Babes, asahan mo ang kaguluhan na napapasukan nila.

Bongga ang pelikula for us lalo pa’t naitatawid ng mga girls ang kanilang mga comic scenes.

Gusto mo maging masaya at matawa para saglit ay makalimutan ang bigas na may bukbok, ang walang katapusan na pagtaas ng halaga ng mga bilihin at sa araw-araw na traffic, swak ang Abay Babes na pelikula for a change.



Makakasama ng lima sa sexy-comedy film na ito sina Tom Rodriguez, Marco Gumabao, Mark Bautista at Candy Pangilinan.

Reyted K

By RK Villacorta