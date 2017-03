Sexy actor at beauty queen turned sexy actress turned politician, huli sa aktong may ginagawang milagro

Sino itong dating sexy actor na nang minsang dinalaw siya ng kanyang manager sa isang shooting ay dinatnan niya sa room nito na may kasamang isang beauty queen/ sexy actress/ politician?

Kalokah dahil caught in the act na nasa loob ng isang kumot ang dalawa at labas ang apat na paa.

Hiyang-hiya ang dalawa sa manager. Kaya naman minabuti na lang ni manager na lumabas ng kuwarto.

O, hula na kung sinex film ang bida natin…

By Fernan de Guzman