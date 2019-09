SETH FEDELIN and ANDREA BRILLANTES: A Golden Young Love Story

SETH FEDELIN

Real Name: Mark Seth Yancy Fronda Fedelin

Birthdate: July 9, 2002

Zodiac Sign: Cancer

ANDREA BRILLANTES

Real Name: Anndrew Blythe Daguio Gorostiza

Birthdate: March 12, 2003

Zodiac Sign: Pisces

ADIK KA BA sa programang ‘Kadenang Ginto’? Maliban sa tapatan nina Romina at Daniela at ng younger rivals na sina Cassie at Marga, kinakikiligan din ang mga tambalang namumuo rito. Isa na sa mga bagong shini-ship ng mga netizens ay ang namumuong young love angle sa pagitan ng malditang si Marga (Andrea Brillantes) at Mikoy (Seth Fedelin). May mga nagsasabi nga na tila next KathNiel ang peg ng dalawa, huh!

With the future looking ‘golden’ for the two promising young stars, hindi rin namin maipagkakaila ang kilig na nararamdaman tuwing sila ay magka-eksena. In the future kaya ay madevelop ang tambalang ito? Let’s see!

Isang ‘rollercoaster ride of emotions’ ang karaniwang resulta ng pagsasama ng isang Crab at Fish. Nauunawaan nila ang isa’t isa dahil pareho silang full of compassion and very emotional. Parehong sensitive ang dalawa at swak ang emotional rapport nila. Alam nila ang pangangailangan ng isa’t isa. Big plus pa ang pagkahilig nila sa music and arts.

Meron din naman ilang differences ang dalawa, pero hindi ito big deal sa relasyon. Mas malawak ang pag-unawa ng Pisces sa bagay-bagay kumpara sa Cancer, na kung minsan ay medyo makitid ang utak. Sa totoo lang, puso ang pinaiiral ng dalawang ito. Wa sila care sa logic o analysis pagdating sa pag-ibig. Romantic din sila by nature kaya hindi problema ang paglalabing-labing. They’re compatible, pero ang isa sa kanila ay kailangang maging praktikal. Dahil sa sobra nilang pagtutok sa lovelife, may tsansa na ito ang ikababagsak nila personally.

Ang bugso ng damdamin ng lalaking Cancer sa babaeng Pisces ay sakto na para mainlab sila sa isa’t isa nang bonggang-bongga. In return, magiging mapusok din ang babae kay lalaki. Walang issue in terms of physical attraction, stability, loyalty and comfort ang union na ito. Madalas pa nga na gets na nila ang nais ipunto ng isa bago pa man ito magsalita. The chemistry is really strong and yes, it’s a great love match! Jackpot!

Well, well, well papel! Mukhang may future ang golden teenies na ito, huh! Hindi na kami magtataka kung apart from their ‘Golden Squad’ ay in year’s time ay Golden Love Anniversary na ang kanilang ipinagbubunyi! Wagi!

Pares-Pares

By Madam Damin