Sen. Tito Sotto at Aiza Seguerra, nagkaayos na sa isyu ng condom

Nagkaayos na sina Senador Tito Sotto at Aiza Seguerra. Hindi na inabot nang isang linggo ang iringan sa pagitan ng dalawa dahil sa isyu ng pamamahagi ng condom sa mga estudyante sa mga pampublikong eskuwelahan.

Sa chika ni Sen. Tito Sotto, una umanong nagpadala ng text message si Aiza sa kanyang anak na si Ciara at kay Pauleen Luna na asawa ni Vic Sotto. Kinalaunan umano, nag-text din mismo ang dating child star sa senador at humingi ito ng paumanhin.

Kinumpirma naman ito ng partner ni Aiza na si Liza Diño sa isang panayam nitong Martes. Aniya, “Okay na sila. Kasi alam mo naman, family is family.”

Inamin din ni Liza na si Aiza nga ang unang nagpadala ng text kay Sen. Sotto at humingi ng paumanhin.

Sabi pa ni Liza, “Nag-text sila sa isa’t isa, kasi s’yempre troubled din si Aiza, because iba naman talaga ‘yung relationship nila.”

Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Aiza at Sen. Sotto matapos batikusin ng una ang pagkontra ng senador sa pamamahagi ng condom sa mga estudyante.

Ito ang post ni Aiza sa kanyang Facebook account kontra kay Sen. Sotto:“Mabilis na pagtaas ng HIV/AIDS lalo na sa kabataan, laganap na teenage pregnancy at patuloy na pagtaas ng populasyon ang nagiging sanhi kung kaya’t marami sa ating mga kababayan ang naghihirap at hindi nakaka-access ng dekalidad na serbisyo ng gobyerno. Hindi po ito haka-haka, Mr. Senator. These are facts. Based on science and research.”

Agad naman siyang sinagot ni Sen. Sotto at sinabing hindi niya alam kung saan galing ang mga datos ni Aiza dahil hindi pa naman umano napatutunayan na ang paglaganap ng HIV/AIDS ay mula sa ‘sexual encounters’ ng mga estudyante sa eskuwelahan.

Ani Sen. Sotto, “I’d rather believe the former Secretary of Health than fledgling politicians. Baka nakalimutan na niya kung saan siya galing siguro. Mas nanaig sa kanya ‘yung pagkabagitong pulitiko.”

Sa True Lang

by Throy Catan