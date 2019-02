SELF-LOVE SUNDAY with Kylie Padilla!

Give yourself a break ngayong Linggo at pagbigyan ang sarili na magrelax in the comforts of your own home. ‘Yan ang gustong ipa-realize sa atin ng TODA One I Love lead star na sisa kanyang latest Vlog update.

Normal lang sa atin na mastress lalo na kapag masyado tayong busy sa work, school o kahit sa gawaing bahay. Hindi naman na natin kailangan pa gumastos ng bongga sa spa o salon dahil meron naman talagang mga mabibiling pang-self-care stuff para DIY na lang. Tipid na, bongga pa!