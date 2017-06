Sef Cadayona and Maine Mendoza: What if we’re Meant to Be?

SEF CADAYONA

Real Name: John Paul Joseph Cadayona

Birthdate: March 3, 1989

Zodiac Sign: Pisces

Symbol: The Fish

Ruling Planet: Neptune

Quality: Mutable

Element: Water

Basic Trait: I Believe

Closest Metal: Germanium and Strontium

Lucky Day: Thursday

MAINE MENDOZA

Real Name: Nicomaine Dei Capili Mendoza

Birthdate: March 3, 1995

MALAKING ISYU NGAYON sa ilang possessive AlDub fans ang pagkaka-link ni Maine Mendoza sa Kapuso actor na si Sef Cadayona. Ang lahat ng ito’y nag-umpisa lang sa isang simpleng IG Stories update at masyadong affected ang ilang fans sa possibility na hindi si Alden ang tunay na iniirog ni Maine.

Guys and gals, ang ‘reel’ ay different sa ‘real’, huh! Kahit si Maine ay ‘di na napigilang umalma sa ilang fans na bumabatikos ngayon kay Sef, who cleared na friends lang talaga sila ng isa sa pinakasikat na leading lady ngayon sa bakuran ng GMA.

Given na hindi nga talaga mag-dyowa in real-life ang SefMaine (naks, ginawan talaga namin ng ship name!), may dapat nga ba talagang ikabahala ang mga AlDub loyalists?

Aba, parehong pisces ang dalawa! Same month, same day! Magkaiba lang ang taon! Whew, are they destined for each other?

Kilala ang mga pisces for being sensitive. Malaki ang tsansa na magwork ang pagsasamang ito dahil gets na nila ang ugali ng isa’t isa. Kung feelings rin lang ang basehan ng relasyon, tsek na tsek na ito!

The downside? Pati ang mga negative aspects ay pareho rin. Sabi nila, ang pagsasama ng dalawang Pisces ay isang malaking sugal lalo na pagdating sa usaping karir at pera. Wala sa kanilang ang magvu-volunteer na mag-adjust. Pagdating naman sa romance ay very compatible ang dalawang ito dahil natural sa kanila ang pagiging malambing.

Sa totoo lang, walang Pisces na hindi naniniwala sa forever, noh! Pareho silang matiyaga, galante and loves luxurious things. Bet din nila ang chill lang na relationship. Importante pero sa kanila na makitang reciprocated equally ang iniinvest nilang feelings sa kapartner.

Challenge sa pagsasamang ito ang kung sino ang willing na mag-take lead sa relationship lalo na kapag dumating ang puntong they have to defend themselves against all odds. Ang Pisces pa naman ay gustong sila ang inaalagaan. Kung ang dalawang relasyon ay gustong magpabebe, naloko na! Kung ganito ang magiging sitwasyon, we doubt na tatagal ang pagsasamang ito.

Do I hear some members of the AlDubnation secretly rejoicing with this prediction? O ayan na ha! SefMaine will not last daw! Alden, mukhang kailangan mong mag-step up… if you really want your ‘reel’ love story to be ‘real’.

Pares-Pares

By Madam Damin