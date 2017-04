Sarah Lahbati, nagulantang sa tax evasion case ni Richard Gutierrez

NAGBIGAY ng reaksyon si Sarah Lahbati tungkol sa napabalita last Friday about his partner Richard Gutierrez na diumano’y may P38 million tax evasion case sa BIR.

Sa interbyu ng ilang entertainment press kay Sarah sa book launching ng kanyang “True Beauty: How To Glam Your Life Inside and Out” ay nagpahayag siya ng pagkabigla sa isyu.

“Kahit sino naman, magugulat, saka maiinis sa ganu’ng issue. I know that he will settle it. But you know what, it happens to all the celebrities, lagi silang tinitira,” reaksyon niya.

“You know, it’s not my issue to answer. I was gonna say, ‘Ask Chard’, but lagi kasing nangyayari ‘to, eh. Laging tinitira ang celebrities when we all pay our taxes,” patuloy pa niya.

Ayon pa kay Sarah, alam niyang maaayos din ni Richard ang lahat.

“I don’t wanna be negative about it, because I know Richard will settle the issue and settle it. So, just ask him about it. But it always happens, and it’s sad and annoying,” sambit pa niya.

Samantala, available na ang book ni Sarah sa National Book Store and Powerbook branches nationwide for only P295.