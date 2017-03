Sarah Geronimo, ayaw seryosohin ang hiling ng fans na mag-Darna

NASA ere pa rin si Darna na hanggang ngayon ay wala pa ring pamalit sa nabakanteng puwesto ni Angel Locsin.

Hanggang ngayon, pinagpipilian pa rin sina Sarah Geronimo, Nadine Lustre, Maja Salvador, Jessy Mendiola, Pia Wurtzbach, at Liza Soberano.

Sino ba talaga ang puwede sa role?

Ang sambayan, naghihintay kung sino talaga ang pupuwedeng maging Darna?

Si Sarah na ba?

Say ng Pop Pincess, happy siya sa clamor ng fans na siya ang papalit sa puwesto ni Angel.

Kuwento ni Sarah sa media, “Nagpapasalamat po ako at flattered naman ako na may mga (fans na) kino-consider ako.”

Pero may bawi ang dalaga, “Wala akong boobs, anong magagawa natin?” na sinabayan niya ng hagikhik na tatak-Sarah G.

Biro pa niya tungkol sa pagganap sa nasabing role: “Baka naman na negative-an sila sa akin noong sinabi ko na, gusto n’yo bang makakita ng Darna na naka-jumpsuit? Kasi matagal ko na po iyang sinasabi na hindi talaga iyon para sa akin, kasi iconic iyong role.”

Pero ang dalaga, last weekend ay sinorpresa ang boyfie na si Matteo Guidicelli na pumunta ito sa Cebu para sa surprise visit sa birthday ng binata.

For the record, almost three years na ang pagmamahalan ng dalawa.

Sa ngayon, busy ang Pop Princess sa shooting ng pelikula nila ni John Lloyd Cruz for Star Cinema na “Dear Future Husband” directed by Theodore Boborol.