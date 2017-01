Sarah Geronimo at John Lloyd Cruz, ipagpapatuloy ang love story

Sa photo posting pa lang ng adprom ng Star Cinema, nagkakagulo na ang fans nina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo sa muling tambalan nila sa pelikula ngayong 2017.

Sa Instagram account ni Roxy Liquigan, may kuhang picture si Lloydie na katabi ang standee ni Sarah na tila pa-tweetums ang aktor, na kung fans ka ni Laida Magtalas (karakter ni Sarah) at Miggy Montenegro (played by John Lloyd), kikiligin ka na dahil sa huling pelikula na pinagsamahan nila ay nauwi sa kasalan ang pag-iibigan ng dalawa sa kuwento.

Unang nagsama sina Sarah at Lloydie sa pelikulang “A Very Special Love” in 2008 na humakot ng almost P179.5 million sa kabuunang kita ng pelikula, na sinundan ng “You Change My Life” in 2009 at ng “It Takes a Man and a Woman” in 2013 respectively.

Kapag Sarah and John Lloyd movie, asahan mong kumikita ang mga romcom projects nila. Sa last two movies ng dalawa, kumita ang Star Cinema nang almost P200-M sa bawat pelikula.

Sa pang-apat na installment ng love story nina Laida at Miggy, ipagpapatuloy kaya ng dalawa ang kanilang love story, na sa huling movie nila ay eksena ng honeymoon nina Laida at Miggy? O baka bagong kuwento na ito? Pero maganda rin naman na ituloy ang love story nina Laida at Miggy na I’m sure, baka may baby na sila sa bagong pelikulang pagsasamahan nina Mr. and Mr. Miggy Motenegro.

Reyted K

By RK VillaCorta