Sarah Geronimo at James Reid, may health problems?

ANONG nangyari? Bakit biglang nagkaganun?

Nagulat na lang ako nang makita ko ang PR photo ng Viva Films showing ang super payat na si Sarah Geronimo.

May katagalan din kasi nang huli namin nakaharap ang Pop Princes, during the media launch ng movie niya last year na Miss Granny together with Ms. Nova Villa, James Reid and Xian Lim.

Sa photo-op ng new project ng dalaga after the story conference for her new film Unforgettable na dala-dalawa ang director niya (Jun Lana and Perci Intalan) for 2019, madami mga netizen ang nag-react.

Hindi nila nakilala si Sarah sa photo na ipinost namin. “Malaki po ang ipinayat niya,” reaction ng isang IG follower namin.

Tuloy, nagtatanong sila kung may health problem ba ang dalaga or baka ito ang requirements ng mga director niya for the role sa pelikulang makakasama niya sina Ara Mina, Yayo Aguila, Meg Imperial, Kim Molina and Ms. Gina Pareno. Or baka may “love” problem, hindi kaya?

No idea pa kami kung ano ang premise ng pelikula na halos all-girls ang cast at hindi binanggit ang mga makakasamang na male cast.

On the other hand, speaking of kapayatan, is James Reid sick?

Ilang beses ko na papanood ang Idol Philippines and observed na ang pagiging hot ni James on screen ay tila nabawasan.

Ang payat niya. Sa isang photo ng binata na nakita namin online, nabawasan ang kaseksihan niya at naging chicken legs ang mga binti nito.

Hindi naman siguro lovelife ng binata ang problema niya sa pagbawas niya ng timbang. Humpak ang mga pisngi na tila nabawasan ang “hotness” niya gayong super happy naman sila ng girlfriend niya na si Nadine Lustre at wala naman tayo nababalitaang probema para maging issue sa pag-iibigan nila.

Ito rin kaya ang reason ng pag-back-out ng binata sa matagal na niya paghahanda sa para sa pelikulang Pedro Penduko?

Reyted K

By RK Villacorta