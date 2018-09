Sanya Lopez, pasado with flying colors sa ‘pangangabayo’ scene nila ni Derrick Monasterio

BONGGA ang sexy na si Sanya Lopez dahil nairaos… este naitawid niya ang daring na love scene nila ng kapartner niya na si Derrick Monasterio sa pelikulang Wild and Free na akala mo ay bihasa na sa mga love scenes gayong “virgin” pala in real life si Ate Girl.

Inamin ni Direk Connie Macatuno na isang malaking challenge para sa dalaga ang ipinagawa niyan sa baguhan lalo pa’t kahit 22 years old na ito, straight in your face ay sasabihin ni Sanya sa iyo na” “I’m still a virgin. Wala pa po ako experience,” sabi ng dalaga during the media conference ng pelikula niya.

Kaya si Direk Connie, pinaghandaan din niya ng mabuti ang eksena ng dalawa niyang artista .” I don’t want na ma-shock siya (Sanya) sa ipapagawa ko,” sabi ni Direk sa amin during the the conference.

“Syempre, very intense at passionate ‘yong scenes niya. Ayaw ko naman na mabigla siya at psychologically ay ma-shock si Sanya the fact na first time niya ginawa ito sa movie or even in real life ay never pa niya nagawa,” natatawang tsika sa amin ni Direk Connie.

Madami ang nagulat na hindi nila akalain na keri pala ni Sanya maitawid ang eksena kung saan nakapatong siya sa harapan ni Derrick at panakaw na nagroromansa sa maliit na puwesto sa harap ng manibela.

Tawag nga ng nakapanood ng official trailer ng movie ay “kinabayo” ng dalaga ang macho na si Derrick.

Bukod sa sex inside the car, curious ang madami sa sinasabing ‘washing machine” sex scene nina Sanya at Derrick.

Sa October 10 na ang showing pelikula na sinasabi na nagbabalik muli ang mga ST (Sex Trip) movie na pang millennial ang target market.

Reyted K

By RK Villacorta