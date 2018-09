Sanya Lopez, kinabayo si Derrick Monasterio sa ‘Wild and Free’!

DATI AY sa mga pa-tweetums sa pelikula at television shows lang lumalabas sina Derrick Monasterio at Sanya Lopez.

Kung may mga seksi pictorials man na nakikita ang publiko sa dalawa, photos lang na lalong nagpapatakam sa mga bekis at girls kay Derrick at ang mga boys at tibo naman kay Sanya na both Kapuso stars ay pawang pinagpapantasyahan ng marami.

Kaya nga nang i-launch ang trailer ng bagong sexy film ng Regal Films starring Derrick and Sanya na “Wild & Free” under the direction of Connie Macatuno, madami ang nagulat. Sa kaunayan ay na-shock sila.

Kung tama kami, first sexy and adult project ito ng dalawa.

Drama na exploring the world of sex at pagiging curious ng dalawang nagmamahalan.

Laking gulat ng mga teen fans nina Derrick at Sanya nang lumabas ang trailer, lalo na ang artcard ng Wild and Free kung saan nag-sex sa loob ng kotse ang dalawa.

Full of hotness and wildness ang eksena ng dalawa na sa sobrang tension at passion na nararamdaman nila ng mga sandaling yun ay kinabayo ni Sanya si Derrick na ang kaseksihan ay hindi mo matatawaran.

Bukod sa “kabayo” scene ng dalawa, mas matindi pa daw ang ibang love scenes nila sa movie.

Sa October 10 na ang showing ng kauna-unahang sexy film nina Derrick at Sanya.

Reyted K

By RK Villacorta