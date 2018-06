SANDAMAKMAK ANG MGA HUGOT LINES: “The Write Moment”, pak na pak!

IBANG TIMPLA ng bagong pelikula na produced ng Idea First Company nina Direk Perci Intalan at Direk Jun Lana; Viva Films at CBM Films na “The Write Moment” na bida for the first time sina Jerald Napoles at Valeen Montenegro.

After almost 15 years ay ngayon lang magli-lead sa sarili niyang pelikula si Valeen where she plays the role of Joyce na girdfriend ni Dave (Jerald) na nakipagbreak sa lalaki dahil sa may “hinahanap” pa siya sa relasyon nila.

Boredom ba ang dahilan? Wala na ba nararamdamang pag-ibig? Nagsawa na ba at wala na challenge?

Kaya si Dave, dahil mahal niya si Joyce, he wants to win her back.

Sa pamamaraan ang binata ay nagbalik-ligaw na pa-kenkoy ay may diskarte ito sa dalaga.

Sa eksena kung saan nagse-sex sila na “sexless” ang tawag ni Joyce ay tawang-tawa kami sa dalawa na “The Best Orgasm” ang tawag naman ni Joyce sa naganap sa kanila ni Dave.

Hindi “Kita Kita” na pelikula ni Empoy Marquez at Alessandra de Rossi ang peg. Hindi rin Sid & Aya nina Anne Curtis at Dingdong Dantes ang dating ng pelikulang ‘The Write Moment”.

May ibang treatment si Direk Dominic sa kuwento ng pelikula niya na ang daming hugot lines na pwede mo ireserba kung trip mo mag-emote sa karelasyon mo sa tamang panahon.

Sa pagbabalik-ligaw ni Dave kay Joyce; nagkabalikan at minahal kaya muli siya ng dalaga? Nagkabalikan kaya sila?

The Write Moment, bukas na (June27) na ang showing sa mga sinehan nationwide.

Reyted K

By RK Villacorta