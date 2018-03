SANDAMAKMAK ANG KISSING SCENES: James Reid at Nadine Lustre, hindi mabilang kung ilang beses nagtukaan

ANG BAGONG pelikula nina James Reid at Nadine Lustre malamang ang pelikula na magsasawa ka sa pagbibilang sa mga kissing scenes nila sa Never Not Love You na produced ng Viva Films sa direksyon ni Antoinette Jadaone

Bongga ang mga eksena sa pelikula na sa makakapanood, sasabihin mo na matured na nga ang JADINEs a klase ng projects na tinatanggap nila.

Panis na o ’pase’ ang pa-tweetums at pa-holding-holding hands nila kumpara sa mga kasabayan nilang mga loveteams sa liga nila.

Sa launch ng pelikula nila, sila mismo (James at Nadine) ay hindi na nila mabilang kung ilan ang kissing scenes nila na makailang beses kinunan ng kamera.

Ilang beses inulit-ulit ang kissing scenes na walang reklamo ang dalawa lalo pa’t normal din lang naman.

Sa kuwento, nagmahalan sila. Nag-live in na hindi pa ginagawa ng ibang mga loveteams sa mga pelikula nila.

Basta ang statement ni James about their kissing scenes: It’s too many to count, too many to count!”

Pero si Nadine, may favorite kissing scene sa pelikula nila ng boyfie: “Favorite kissing scene ko po yóng sa condo,” sabi ng dalaga.

Sa Sabado de Gloria, March 31 na ang showing ng pelikula nina JADINE.

Reyted K

By RK Villacorta