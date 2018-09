Sam Concepcion, nadurog sa unang heartbreak

AKALA KO after ng split-up nila ni Jasmine Curtis at nakatagpo ng bagong mamahalin sa katauhan ni Kiana Valenciano (anak ni Gary V.) ay happy ending ang dulot sa singer-actor na si Sam Concepcion.

‘Yun pala ay kabaliktaran. Sad to learn na hindi pala nagtagal ang pagmamahalan nina Sam at Kiana at kinumirma ito.

Kaya akma kay Sam ang latest movie niya na Para Sa Mga Broken Hearted mula sa Viva Films at Sari Sari Films kung saan ang premise ng pelikula ni Direk Digo Recio ay tungkol sa mga nasaktan at nasawi sa pag-ibig.

Isang hugot at trak sa puso ang pelikula na halaw sa kuwento ni Marcelo Santos III na naka-schedule ipalabas next Wednesday, October 3.

Swak ang title ng pelikula at akma sa buhay ni Sam. Pagse-share pa ng binata na naniniwala siya sa kuwento ng director niya na isang bahagi ng buhay ang pakikipahiwalay. Masakit, madugo at kung minsan ay wawasak sa iyo.

At the age of 22 ay naranasan ni Sam na maging broken hearted. “The first time always comes the deepest,” pagbabahagin ng binata.

Paniwala niya tungkol sa pagiging heartbroken sa unang pagkakataon: “Yong experience. Andoon din ako sa phase na becoming an adult pa lang. Mahirap kasi nandun yung experience na first time mong masaktan. It changes you. It makes you or break you. It will break you muna,” pagbabalik alaala niya sa kanyang first heartbreak.

Kaya during the grand media conference, madali para sa binata na magkuwento tungkol sa kanyang karanasan sa mga nagdaang mga relasyon with naming names.

Reyted K

By RK Villacorta