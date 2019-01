SAKALING MAGING SILA ULIT: McCoy de Leon at Elise Joson, maipagpapatuloy pa kaya ang McLisse tandem?

MABABASA MO sa mga mata nina McCoy de Leon at Elise Joson na may lungkot at paghihinayang sa nawalang pagmamahalan nila sa isa’t isa in last Tuesday evening sa “black carpet” premiere ng pelikula nila na Sakaling Maging Tayo na nasa direksyon ni JP Habac na hindi man lang umabot ang romantic movie ng dalawa sa mga nararamdaman nila sa isa’t isa.

Sinimulan nila gawin ang pelikula na sweet sila sa isa’t isa at in love na in love pero kinalaunan, bago ito maipalabas (showing na simula yesterday,January 16) ay nawala na ang feel-good na nararamdaman nila dahil nag-split na nga sila.

Hindi man inamin openly ang tungkol sa relasyon nila, mababasa mo ang pagmamahal nila sa isa’t isa na dahil sa problema sa relasyon nila, nagkaroon pa nga ng mga delays ang pagtatapos ng movie nila.

Aminado ang dalawa na may lamat ang relasyon nila. Nagkahiwalay man, aminado sila na nang mag-split sila ay hindi nauwi sa pagiging friends ang relasyon nila.

Hopefully, kahit hiwalay na ay susuportahan pa rin ila ng mga fans nila dahil if not, makakaapekto ang box-office result ng movie nila sa mga individual careers nila na ngayon pa lang umaalagwa.

Isa ang McLisse sa mga loveteams na sinusuportahan namin at gusto personally. Maging kami ay naghihinayang din na nauwi sa wala ang pagmamahalan nila.

Pero walang nakakaalam sa tunay na magic ng totoong pag-ibig na baka magkaroon ng pangalawang pagkakataon.

I wish McLisse all the luck.

Reyted K

By RK Villacorta