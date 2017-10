SAGAD-SAGARANG SKED: VICE GANDA, NO TIME FOR LOVE

NATAWA AKO sa isang banner title on Vice Ganda sa isang tabloid. Ang titulo: ‘VICE GANDA, NO TIME FOR LOVE’ ang unkaboggable box-office superstar.

Sa kabisihan ba naman ni VG, papano pa nga ba siya makakapag-maintain ng boyfriend na hindi na magka-ugaga ito sa kanyang schedules.

Andyan na tuwing lunchtime ay may noontime show siya ang It’s Showtime” na pagkatapos ay maglalagare naman siya sa shooting ng MMFF 2017 entry niya with Daniel Padilla at Pia Wurtzbach na “The Revengers” bukod pa sa taping niya every Wednesday for his Sunday talkshow na “Gandang Gabi Vice”.

Bukod sa regular commitments ni Vice, may mga concerts pa siya na dapat tuparin locally at sa ibang bansa para sa kanyang Pusuan Mo si Vice Ganda series of concerts na only last Sunday ay sa Batangas siya nag-paandar na super full-packed ang concert venue sa Batangas City Sports Complex Coliseum.

Last weekend (Saturday); sa kagustuhan na makasama ang kanyang mga supporters at fans after ng noontime show niya ay nagtungo si Vice sa Trinoma Mall to promote his own line of cosmetics na sinimulan muna niya with his lipstick brand na ‘VICE COSMETICS”.

Sa mga saksi, iisipin mo na may dumating na isang K-Pop superstar para magkagulo ng ganun ang mga tao.

Unbelievable sa dami ng tao na andun sa maliit na espasyo kung saan located ang maliit na kiosk ni Vice for his cosmetic line na muntik-muntikan na mabasag ang mga glass wall ng isang kilalang department store sa loob ng naturang mall.

Kawawa ang ilang mga matatanda at mga bata na naroroon na gusto makalapit kay Vice para makamayan at makapag-selfie dahil ipit sila sa nagsusumiksik na mga tao na gusto makalapit sa kabila ng sandamakmak na mga security guards na nakapaligid kay Vice ay hindi ma-control ang crowd.

Para iwas aksidente or mas malalang sitwasyon ay mas minabuti na lang umalis ni Vice at tumakbo patungong elevator para makatakas sa dami ng mga tao para wala na masaktan.

After his lipstick brand promo, dumiretso pa ang host-actor-comedian sa shooting nila na malapit na rin matatapos ang pelikula na nasa direksyon ni Bb. Joyce Bernal.

Now tell me: Paano pa maisisingit ni Vice Ganda ang kanyang lovelife? Wala, ‘di ba? Baka mag-alburoto lang ang men pa gnagkataon at walang time ma kanya si Vice Ganda. Mas lalo na sigurodo na waley na waley ang kanyang sexlife (meron ba, Francis S.?).

Reyted K

By RK Villacorta