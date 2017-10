SA UNANG ASWANG ROLE: Sylvia Sanchez, excited sa pelikulang “Nay”

EXCITED ang aktres na si Sylvia Sanchez sa first “aswang” movie niya na “Nay” na kasali sa Cinema One Original 2017 Film Festival sa darating na November 13 to 21. Out of the box ang pagka-nanay niya sa pelikulang ito. Nakilala ang aktres sa mga mahinahon at positibong ina sa mga karakter na kanyang ginagampanan in the past kaya kakaiba ito.

Hindi inaasahan ni Ibayang (tawag namin sa aktres) na ganun pala ang itatakbo ng istorya ng pelikula na dinirek ni Kip Oebanda na siyang nag-direk ng “Bar Boys” na nagustuhan ko ang kuwento at paglalahad ng buhay at pasakit ng mga students ng law na dumaan sa iba’t ibang pagsubok.

Sa mga photos na naglalabasan, kasama ni Ibayang sina Enchong Dee at Jameson Blake as her alaga.

Kaloka yong isang publicity photo na lumabas na tila takaw na takaw ang aktres sa paglafang ng isang braso.

“Type ko ang style ni Direk Kip. Hindi mo ini-expect na ang bawat eksena na kinukunan niya ay ganun pala ang magiging kalalabasan,” text message sa amin ng aktres sa short tsikahan namin lat Sunday.

Tapos na ang pelikula at dubbing na lang at promotion ang gagawin nila para sa naturang film festival.

Sa ngayon, pagbabalita sa amin ng aktres, ang pelikula niya sa Regal Films na launching movie ni Sofia Andres ay ginagawa pa rin niya under the direction of Joel Lamangan. “Nakailang shooting days pa lang naman kami,” mensahe niya sa amin.

Ang bagong teleserye niya sa Kapamilya Network kung saan makakasama niya ang anak na si Arjo Atayde na “All That Matter” ay nakatakda naman for 2018 telecast.

Reyted K

By RK Villacorta